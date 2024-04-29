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Экс-генпрокурор Скуратов допустил, что раскрыть убийство Листьева еще можно

Ведомости

Дело об убийстве в 1995 г. тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть, заявил в интервью аналитическому центру ТАСС бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов, который возглавлял ведомство в 1995-2000 гг.

«Я убежден, что есть. Там есть еще шансы», – сказал Скуратов. 

Дело об убийстве журналиста он назвал «довольно больной темой», поскольку ничто больше не было предметом такой «необоснованной, незаслуженной критики». Скуратов при этом признал, что следствие допустило ошибки, которые стали препятствием для результативного расследования. Он сообщил об утечке документов из следственно-оперативной группы.

Следствие остановилось из-за связей возможного главного заказчика преступления, добавил экс-генпрокурор. «Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», – сказал Скуратов.

Телеведущий Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 г. в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы. Следователи связывали убийство журналиста с его деятельностью на посту генерального директора ОРТ (сейчас «Первый канал»).

Скуратов 2 марта 1998 г. на встрече с президентом Борисом Ельциным отчитался о ходе расследования. Тогда он заявил, что говорить о конкретных фигурах, подозреваемых в убийстве Листьева, пока рано, напоминает ТАСС.

В марте 2020 г. журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (внесен в реестр иноагентов) и Родион Чепель, независимо друг от друга снявшие фильмы-расследования об убийстве телеведущего Листьева, записали видеообращение к председателю Следственного комитета и генеральному прокурору. Они потребовали от правоохранительных органов возобновить расследование. Чепель отметил, что когда они снимали фильмы, у всех троих появились одни и те же вопросы.

Следствие по делу об убийстве Листьева было приостановлено в 2009 г., отметила Собчак в комментарии к видеозаписи. Однако есть основания полагать, что у правоохранительных органов достаточно материалов, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков преступления, говорила журналистка.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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