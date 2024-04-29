Экс-генпрокурор Скуратов допустил, что раскрыть убийство Листьева еще можно

В марте 2020 г. журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров (внесен в реестр иноагентов) и Родион Чепель, независимо друг от друга снявшие фильмы-расследования об убийстве телеведущего Листьева, записали видеообращение к председателю Следственного комитета и генеральному прокурору. Они потребовали от правоохранительных органов возобновить расследование. Чепель отметил, что когда они снимали фильмы, у всех троих появились одни и те же вопросы.