Собчак, Пивоваров и Чепель призвали возобновить расследование убийства Листьева

В обращении журналисты потребовали от правоохранительных органов возобновить расследование убийства Листьева. «Мы требуем, чтобы господин [Александр] Бастрыкин и господин [Игорь] Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело», – сказала Собчак в обращении. Чепель отметил, что, когда они снимали фильмы-расследования, у всех троих появились одни и те же вопросы.