Собчак, Пивоваров и Чепель призвали возобновить расследование убийства Листьева
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель, независимо друг от друга снявшие фильмы-расследования об убийстве телеведущего Владислава Листьева, записали видеообращение к председателю Следственного комитета и генеральному прокурору. Оно опубликовано на странице Собчак в Instagram.
В обращении журналисты потребовали от правоохранительных органов возобновить расследование убийства Листьева. «Мы требуем, чтобы господин [Александр] Бастрыкин и господин [Игорь] Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело», – сказала Собчак в обращении. Чепель отметил, что, когда они снимали фильмы-расследования, у всех троих появились одни и те же вопросы.
Следствие по делу об убийстве Листьева было приостановлено в 2009 г., отметила Собчак в комментарии к видеозаписи. Однако есть основания полагать, что у правоохранительных органов достаточно материалов, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков преступления, продолжила она. «В деле об убийстве Влада Листьева должна быть поставлена точка», – заключила Собчак.
Телеведущий Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 г. в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице Москвы. Следователи связывали убийство журналиста с его деятельностью на посту генерального директора ОРТ (сейчас «Первый канал»).