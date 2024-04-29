Новый представитель ВОЗ в России приступил к работе

Экс-глава представительства ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о том, что покинет свой пост 21 декабря 2023 г. в связи с переездом в другую страну. Она была назначена специальным представителем организации в марте 2017 г., а до этого возглавляла национальный офис ВОЗ в Казахстане. В марте исполняющим обязанности представителя Всемирной организации здравоохранения в России стала Бахтыгуль Каррыева.