Минюст признал нежелательным турецкий «Комитет ингушской независимости»
Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций турецкий «Комитет ингушской независимости» (признан иноагентом), следует из данных на сайте ведомства.
Организация основана в 2023 г. ингушской диаспорой в Турции. Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этой организации нежелательной на территории России.
По данным Минюста, основанный в Турции комитет выступал с призывами к нарушению территориальной целостности России, а также занимался созданием и рассылкой материалов иностранного агента. Кроме того, он распространял ложные сведения о России для ее очернения и сотрудничал с иностранными структурами.