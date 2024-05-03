Минюст признал нежелательным турецкий «Комитет ингушской независимости»

По данным Минюста, основанный в Турции комитет выступал с призывами к нарушению территориальной целостности России, а также занимался созданием и рассылкой материалов иностранного агента. Кроме того, он распространял ложные сведения о России для ее очернения и сотрудничал с иностранными структурами.