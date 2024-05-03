К поискам пропавших в море срочников привлечены вертолеты и катера
В Крыму с 30 апреля продолжаются поиски трех солдат-срочников (двое из Северной Осетии, один – из Дагестана), вышедших в открытое море на резиновой лодке. К поискам привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России, а также три катера Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, сообщает «РИА Новости».
По информации пресс-службы, «в связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море».
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что молодые люди проходили срочную службу в Республике Крым. Они вышли в море на резиновой лодке несмотря на сильный ветер – это видели сослуживцы. Поиски в прибрежной зоне результата не дали.
«Говорил это неоднократно – повторю и сейчас: мы не оставляем в беде никого, тем более наших земляков. Приложим все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих», – добавил глава Северной Осетии.
1 мая управление МЧС по Крыму объявило о штормовом предупреждении на полуострове на фоне сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с. При этом штормовое предупреждение в Крыму также было объявлено и в конце апреля. Тогда в чрезвычайном ведомстве предупредили, что ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, а также усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.