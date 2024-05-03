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К поискам пропавших в море срочников привлечены вертолеты и катера

Ведомости

В Крыму с 30 апреля продолжаются поиски трех солдат-срочников (двое из Северной Осетии, один – из Дагестана), вышедших в открытое море на резиновой лодке. К поискам привлекли вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России, а также три катера Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, сообщает «РИА Новости».

По информации пресс-службы, «в связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море».

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что молодые люди проходили срочную службу в Республике Крым. Они вышли в море на резиновой лодке несмотря на сильный ветер – это видели сослуживцы. Поиски в прибрежной зоне результата не дали.

«Говорил это неоднократно – повторю и сейчас: мы не оставляем в беде никого, тем более наших земляков. Приложим все усилия, чтобы установить местонахождение военнослужащих», – добавил глава Северной Осетии.

1 мая управление МЧС по Крыму объявило о штормовом предупреждении на полуострове на фоне сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с. При этом штормовое предупреждение в Крыму также было объявлено и в конце апреля. Тогда в чрезвычайном ведомстве предупредили, что ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, а также усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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