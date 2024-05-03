К поискам пропавших в море срочников привлечены вертолеты и катера

1 мая управление МЧС по Крыму объявило о штормовом предупреждении на полуострове на фоне сильного ветра, порывы которого достигали 22 м/с. При этом штормовое предупреждение в Крыму также было объявлено и в конце апреля. Тогда в чрезвычайном ведомстве предупредили, что ночью 29 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, а также усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.