СМИ сообщили о задержании в храме Гроба Господня охранника греческого консула
Израильские полицейские задержали охранника греческого консульства в Иерусалиме во время схождения благодатного огня в храме Гроба Господня, сообщил греческий портал Neostrategy.
Инцидент произошел перед сотнями паломников, а также перед греческой делегацией под руководством заместителя министра иностранных дел Георгоса Коцираса. «Однако никто из них не протестовал, даже официальные Афины», – отмечается в сообщении СМИ.
При этом дипломатические источники издания заявили, что при вмешательстве греческого МИДа израильские власти отпустили полицейского.
Турецкое информагентство Anadolu сообщило, что задержание личного охранника греческого консула произошло после ссоры с израильской полицией. Уточняется, что власти Израиля ранее ограничили доступ к храму Гроба Господня и установили барьеры у подъездов в Старый город, где находится храм. Также полиция запретила христианам въезжать в Иерусалим с Западного берега, сообщило издание.