СМИ сообщили о задержании в храме Гроба Господня охранника греческого консула

Турецкое информагентство Anadolu сообщило, что задержание личного охранника греческого консула произошло после ссоры с израильской полицией. Уточняется, что власти Израиля ранее ограничили доступ к храму Гроба Господня и установили барьеры у подъездов в Старый город, где находится храм. Также полиция запретила христианам въезжать в Иерусалим с Западного берега, сообщило издание.