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СМИ сообщили о задержании в храме Гроба Господня охранника греческого консула

Ведомости

Израильские полицейские задержали охранника греческого консульства в Иерусалиме во время схождения благодатного огня в храме Гроба Господня, сообщил греческий портал Neostrategy.

Инцидент произошел перед сотнями паломников, а также перед греческой делегацией под руководством заместителя министра иностранных дел Георгоса Коцираса. «Однако никто из них не протестовал, даже официальные Афины», – отмечается в сообщении СМИ.

При этом дипломатические источники издания заявили, что при вмешательстве греческого МИДа израильские власти отпустили полицейского.

Турецкое информагентство Anadolu сообщило, что задержание личного охранника греческого консула произошло после ссоры с израильской полицией. Уточняется, что власти Израиля ранее ограничили доступ к храму Гроба Господня и установили барьеры у подъездов в Старый город, где находится храм. Также полиция запретила христианам въезжать в Иерусалим с Западного берега, сообщило издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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