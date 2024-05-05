Умер сыгравший во «Властелине колец» и «Титанике» британский актер Бернард Хилл

Хилл родился в 1944 г. в Манчестере. С 1970-х снимался в кино и на телевидении. Хилл стал единственным актером, который снялся более чем в одном фильме, получившем 11 статуэток «Оскар» и собравшем в прокате более $1 млрд, – в «Титанике» и «Властелине колец: Возвращении короля». Актер был женат на 82-летней актрисе Марианне Хилл, у них есть сын Габриэль. Семья жила в Суффолке в Англии.