Умер сыгравший во «Властелине колец» и «Титанике» британский актер Бернард Хилл
Британский актер Бернард Хилл умер на 80-м году жизни, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на агента актера.
Хилл исполнил роль капитана Смита в «Титанике» и Теодена во «Властелине колец».
«Отец одного ребенка, он стал известен поколению благодаря роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец», – говорится в сообщении.
Последнюю свою роль актер сыграл в сериале «Ночные вызовы». Хилл умер утром 5 мая, вечером этого же дня в эфире Би-би-си должен состояться показ второго сезона этого сериала.
Хилл родился в 1944 г. в Манчестере. С 1970-х снимался в кино и на телевидении. Хилл стал единственным актером, который снялся более чем в одном фильме, получившем 11 статуэток «Оскар» и собравшем в прокате более $1 млрд, – в «Титанике» и «Властелине колец: Возвращении короля». Актер был женат на 82-летней актрисе Марианне Хилл, у них есть сын Габриэль. Семья жила в Суффолке в Англии.