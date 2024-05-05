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Умер сыгравший во «Властелине колец» и «Титанике» британский актер Бернард Хилл

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Британский актер Бернард Хилл умер на 80-м году жизни, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на агента актера.

Хилл исполнил роль капитана Смита в «Титанике» и Теодена во «Властелине колец».

«Отец одного ребенка, он стал известен поколению благодаря роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец», – говорится в сообщении.

Последнюю свою роль актер сыграл в сериале «Ночные вызовы». Хилл умер утром 5 мая, вечером этого же дня в эфире Би-би-си должен состояться показ второго сезона этого сериала.

Хилл родился в 1944 г. в Манчестере. С 1970-х снимался в кино и на телевидении. Хилл стал единственным актером, который снялся более чем в одном фильме, получившем 11 статуэток «Оскар» и собравшем в прокате более $1 млрд, – в «Титанике» и «Властелине колец: Возвращении короля». Актер был женат на 82-летней актрисе Марианне Хилл, у них есть сын Габриэль. Семья жила в Суффолке в Англии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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