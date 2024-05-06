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Суд приговорил к трем годам фигуранта дела о пожаре на Комсомольской площади

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка к трем годам колонии поселения за гибель семи людей при пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Мачелюка признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более людей).

Трагедия на цветочном складе произошла днем 20 ноября 2022 г. Из-за возникшего пожара в двух обособленных строениях общей площадью 2500 кв. м обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.

На территории складов уже был пожар в 2019 г. После проверки выявили множество нарушений требований пожарной безопасности, «к административной ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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