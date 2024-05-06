Суд приговорил к трем годам фигуранта дела о пожаре на Комсомольской площади
Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка к трем годам колонии поселения за гибель семи людей при пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Мачелюка признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более людей).
Трагедия на цветочном складе произошла днем 20 ноября 2022 г. Из-за возникшего пожара в двух обособленных строениях общей площадью 2500 кв. м обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.
На территории складов уже был пожар в 2019 г. После проверки выявили множество нарушений требований пожарной безопасности, «к административной ответственности были привлечены юридическое и должностное лицо».