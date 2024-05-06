Суд приговорил к трем годам фигуранта дела о пожаре на Комсомольской площади

Трагедия на цветочном складе произошла днем 20 ноября 2022 г. Из-за возникшего пожара в двух обособленных строениях общей площадью 2500 кв. м обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.