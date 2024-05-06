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Журналистке Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Ведомости

Журналистке Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщил ее адвокат в своем Telegram-канале.

«Ей вменяют публикацию в ее личном тг-канале от 2018 г., когда она разместила текст только что убитого Орхана Джемаля – близкого друга Надежды <...> Второй "эпизод" связан с оправданием деятельности "Талибана", который признан в РФ террористической [организацией]. Текст был также размещен в тг-канале в 2021 г.», – написал он.

Он также подчеркнул, что публикация в 2018 г. является текстом Джемаля, без авторства Кеворковой. Что касается публикации в 2021 г., адвокат обращается к заявлениям спецпредставителя президента России в Афганистане Замира Кабулова и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он ссылается на сообщения официальных лиц о контактах России с талибами.

До этого в квартире журналистки был проведен обыск. «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). На данный момент Кеворкова задержана, 6 мая ее доставят в изолятор временного содержания. 7 мая будет избрана мера пресечения. Сама журналистка вину не признала, об этом также сообщает «РИА Новости».

Кеворкова – бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского. Ранее она публиковала посты в оправдание нападения группы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 г. Она сотрудничала с рядом изданий, в том числе с «Новой газетой» и «Независимой газетой», освещая события в Ливане, Афганистане, Иране, Пакистане, Ираке, Турции, Судане, Газе, на Северном Кавказе. Журналистка писала статьи о религии в современном мире, недавно она перешла в ислам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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