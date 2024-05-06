Журналистке Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма
Журналистке Надежде Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Об этом сообщил ее адвокат в своем Telegram-канале.
«Ей вменяют публикацию в ее личном тг-канале от 2018 г., когда она разместила текст только что убитого Орхана Джемаля – близкого друга Надежды <...> Второй "эпизод" связан с оправданием деятельности "Талибана", который признан в РФ террористической [организацией]. Текст был также размещен в тг-канале в 2021 г.», – написал он.
Он также подчеркнул, что публикация в 2018 г. является текстом Джемаля, без авторства Кеворковой. Что касается публикации в 2021 г., адвокат обращается к заявлениям спецпредставителя президента России в Афганистане Замира Кабулова и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он ссылается на сообщения официальных лиц о контактах России с талибами.
До этого в квартире журналистки был проведен обыск. «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). На данный момент Кеворкова задержана, 6 мая ее доставят в изолятор временного содержания. 7 мая будет избрана мера пресечения. Сама журналистка вину не признала, об этом также сообщает «РИА Новости».
Кеворкова – бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского. Ранее она публиковала посты в оправдание нападения группы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 г. Она сотрудничала с рядом изданий, в том числе с «Новой газетой» и «Независимой газетой», освещая события в Ливане, Афганистане, Иране, Пакистане, Ираке, Турции, Судане, Газе, на Северном Кавказе. Журналистка писала статьи о религии в современном мире, недавно она перешла в ислам.