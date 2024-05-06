Журналистке Кеворковой предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Кеворкова – бывшая жена журналиста Максима Шевченко и мать журналиста Василия Полонского. Ранее она публиковала посты в оправдание нападения группы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 г. Она сотрудничала с рядом изданий, в том числе с «Новой газетой» и «Независимой газетой», освещая события в Ливане, Афганистане, Иране, Пакистане, Ираке, Турции, Судане, Газе, на Северном Кавказе. Журналистка писала статьи о религии в современном мире, недавно она перешла в ислам.