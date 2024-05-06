Невзорова и Милова объявили в розыск по уголовным статьям

Также Басманный суд признал Милова виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) с наказанием в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Уголовное дело было возбуждено из-за его видео на YouTube. В апреле 2023 г. Милов заявил, что покинул Россию из-за опасений, что его могут арестовать.