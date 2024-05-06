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Невзорова и Милова объявили в розыск по уголовным статьям

Ведомости

Журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) повторно объявили в розыск по уголовным статьям. Это следует из базы розыска МВД России.

На странице указано полное имя и дата рождения Невзорова, при этом статья, на основании которой ведется розыск, не указывается. Милов приговорен к восьми годам лишения свободы заочно за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в отношении Невзорова возбуждено новое уголовное дело. Собеседник агентства не уточнил статью.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Невзоров признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Причиной уголовного дела стали пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с «заведомо ложной информацией» о деятельности ВС РФ. С середины марта 2022 г. Невзоров находится за границей. В начале июня 2022 г. стало известно, что он получил украинское гражданство.

Также Басманный суд признал Милова виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) с наказанием в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Уголовное дело было возбуждено из-за его видео на YouTube. В апреле 2023 г. Милов заявил, что покинул Россию из-за опасений, что его могут арестовать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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