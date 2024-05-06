Невзорова и Милова объявили в розыск по уголовным статьям
Журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова (признан в РФ иноагентом) повторно объявили в розыск по уголовным статьям. Это следует из базы розыска МВД России.
На странице указано полное имя и дата рождения Невзорова, при этом статья, на основании которой ведется розыск, не указывается. Милов приговорен к восьми годам лишения свободы заочно за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что в отношении Невзорова возбуждено новое уголовное дело. Собеседник агентства не уточнил статью.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Невзоров признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии). Причиной уголовного дела стали пост в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и видео на YouTube с «заведомо ложной информацией» о деятельности ВС РФ. С середины марта 2022 г. Невзоров находится за границей. В начале июня 2022 г. стало известно, что он получил украинское гражданство.
Также Басманный суд признал Милова виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) с наказанием в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Срок заключения Милова будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции. Уголовное дело было возбуждено из-за его видео на YouTube. В апреле 2023 г. Милов заявил, что покинул Россию из-за опасений, что его могут арестовать.