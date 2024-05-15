ТАСС: по делу Юрия Кузнецова провели обыски сразу по нескольким адресам
По делу начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, прошли обыски сразу по нескольким адресам в Москве и Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», – сказал представитель правоохранительного ведомства.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Ему инкриминируется взятка в размере 30,5 млн руб., уточнил 14 мая «Ведомостям» близкий к следствию источник. По данным источника, дело расследуют во втором следственном отделе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР.
23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере также был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.