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Главе управления кадров Минобороны Кузнецову вменяется взятка 30,5 млн рублей

Ведомости

Начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову инкриминируется взятка в размере 30,5 млн руб., сообщил «Ведомостям» близкий к следствию источник.

Взятка была получена от Левы Мартиросяна, Басманный суд Москвы вечером 14 мая отправил его в СИЗО до 12 июля. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По данным источника, дело расследуют во втором следственном отделе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР. Кузнецов совершил преступление в 2021-2023 гг. в должности начальника Восьмого управления Генштаба вооруженных сил РФ. По решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы Кузнецов, который обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), был арестован на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

14 мая в пресс-службе Басманного суда уточнили, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе. Под взяткой понимается «иное имущество в особо крупном размере», которое Кузнецов получил лично за действия, которым он мог способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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