Главе управления кадров Минобороны Кузнецову вменяется взятка 30,5 млн рублей
Начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову инкриминируется взятка в размере 30,5 млн руб., сообщил «Ведомостям» близкий к следствию источник.
Взятка была получена от Левы Мартиросяна, Басманный суд Москвы вечером 14 мая отправил его в СИЗО до 12 июля. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
По данным источника, дело расследуют во втором следственном отделе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР. Кузнецов совершил преступление в 2021-2023 гг. в должности начальника Восьмого управления Генштаба вооруженных сил РФ. По решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы Кузнецов, который обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), был арестован на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
14 мая в пресс-службе Басманного суда уточнили, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе. Под взяткой понимается «иное имущество в особо крупном размере», которое Кузнецов получил лично за действия, которым он мог способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе.