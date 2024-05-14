Главе управления кадров Минобороны Кузнецову вменяется взятка 30,5 млн рублей

По данным источника, дело расследуют во втором следственном отделе управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР. Кузнецов совершил преступление в 2021-2023 гг. в должности начальника Восьмого управления Генштаба вооруженных сил РФ. По решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы Кузнецов, который обвиняется в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), был арестован на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.