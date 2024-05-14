Арестован фигурант дела главы управления кадров Минобороны РФ Кузнецова

В пресс-службе уточнили, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе. Под взяткой понимается «иное имущество в особо крупном размере», которое Кузнецов получил лично за действия, которым он мог способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе.