Арестован фигурант дела главы управления кадров Минобороны РФ Кузнецова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Леву Мартиросяна – фигуранта уголовного дела о взятке экс-начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС России Юрия Кузнецова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мартиросяна обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Он останется в СИЗО до 12 июля.
В пресс-службе уточнили, что Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе. Под взяткой понимается «иное имущество в особо крупном размере», которое Кузнецов получил лично за действия, которым он мог способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.
23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере также был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.