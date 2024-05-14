Главе управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение во взятке
Начальнику управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд.
«Кузнецов Ю. В. обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – уточнили в суде.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
Во время обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении руководства Минобороны РФ. Так, 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.