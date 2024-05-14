Главе управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение во взятке

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении руководства Минобороны РФ. Так, 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.