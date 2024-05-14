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ТАСС: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

Его фамилия появилась в картотеке московского 235-го гарнизонного военного суда
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, его подозревают в уголовном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, расследованием занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кузнецову 55 лет, он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко в 1990 г., военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в 1998 г. и военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2005 г. Проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны.

В картотеке московского 235-го гарнизонного военного суда 13 мая появилась запись о заседании с целью избрания меры пресечения в отношении Кузнецова Юрия Васильевича.

В мае 2010 г. стал начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, затем занимал должность главы Службы защиты гостайны Минобороны. В мае 2023 г. указом президента РФ Владимира Путина назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны РФ.

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении сотрудников Минобороны, занимающих руководящие должности. Так отстраненный замминистра обороны Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Позже Басманный районный суд Москвы арестовал его и нескольких предполагаемых подельников. Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 

Президент России Владимир Путин 12 мая уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. На должность главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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