ТАСС: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

ТАСС: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны КузнецовЕго фамилия появилась в картотеке московского 235-го гарнизонного военного суда
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, его подозревают в уголовном преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника агентства, расследованием занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кузнецову 55 лет, он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко в 1990 г., военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в 1998 г. и военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в 2005 г. Проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны.
В картотеке московского 235-го гарнизонного военного суда 13 мая появилась запись о заседании с целью избрания меры пресечения в отношении Кузнецова Юрия Васильевича.
В мае 2010 г. стал начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, затем занимал должность главы Службы защиты гостайны Минобороны. В мае 2023 г. указом президента РФ Владимира Путина назначен начальником Главного управления кадров Министерства обороны РФ.
Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении сотрудников Минобороны, занимающих руководящие должности. Так отстраненный замминистра обороны Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Позже Басманный районный суд Москвы арестовал его и нескольких предполагаемых подельников. Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Президент России Владимир Путин 12 мая уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. На должность главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее занимал пост первого вице-премьера.