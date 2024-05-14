ТАСС: задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов

Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в последнее время в отношении сотрудников Минобороны, занимающих руководящие должности. Так отстраненный замминистра обороны Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. Позже Басманный районный суд Москвы арестовал его и нескольких предполагаемых подельников. Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.