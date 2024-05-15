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Частный самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Ведомости

В аэропорту Флориды во время руления произошло столкновение частного Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа с другим самолетом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с инцидентом.

Информация о пострадавших не приводится. Также неизвестно, находился ли в момент аварии на борту Трамп.

По данным Федерального управления гражданской авиации (ФАУ), 12 мая после приземления Boeing крылом задел припаркованный корпоративный самолет. В момент аварии во втором лайнере никого не было, уточнили в ФАУ. Ведомство начало расследование.

В заявлении ФАУ не уточняется, кому принадлежит частный борт. Предвыборный штаб Трампа не ответил на запрос Reuters. Агентство отмечает, что 11 мая политик провел митинг в Уайлдвуде (штат Нью-Джерси).

Трамп купил Boeing 757 за $100 млн в 2010 г., пишет Reuters. Самолет был изменен внутри: в нем появились две комнаты для гостей, три ванные, столовая и конференц-залы. В результате вместимость самолета уменьшилась с 239 до 43 пассажирских мест. The Telegraph писал, что лайнер оснащен двигателями, разработанными по заказу Трампа компанией Rolls-Royce.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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