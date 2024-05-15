Частный самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды
В аэропорту Флориды во время руления произошло столкновение частного Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа с другим самолетом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с инцидентом.
Информация о пострадавших не приводится. Также неизвестно, находился ли в момент аварии на борту Трамп.
По данным Федерального управления гражданской авиации (ФАУ), 12 мая после приземления Boeing крылом задел припаркованный корпоративный самолет. В момент аварии во втором лайнере никого не было, уточнили в ФАУ. Ведомство начало расследование.
В заявлении ФАУ не уточняется, кому принадлежит частный борт. Предвыборный штаб Трампа не ответил на запрос Reuters. Агентство отмечает, что 11 мая политик провел митинг в Уайлдвуде (штат Нью-Джерси).
Трамп купил Boeing 757 за $100 млн в 2010 г., пишет Reuters. Самолет был изменен внутри: в нем появились две комнаты для гостей, три ванные, столовая и конференц-залы. В результате вместимость самолета уменьшилась с 239 до 43 пассажирских мест. The Telegraph писал, что лайнер оснащен двигателями, разработанными по заказу Трампа компанией Rolls-Royce.