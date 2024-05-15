Частный самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Трамп купил Boeing 757 за $100 млн в 2010 г., пишет Reuters. Самолет был изменен внутри: в нем появились две комнаты для гостей, три ванные, столовая и конференц-залы. В результате вместимость самолета уменьшилась с 239 до 43 пассажирских мест. The Telegraph писал, что лайнер оснащен двигателями, разработанными по заказу Трампа компанией Rolls-Royce.