Володин призвал до августа принять решение о запрете продажи энергетиков детям

Володин обратил внимание, что во многих регионах уже есть ограничения на продажу энергетиков, но проблема не решена на федеральном уровне. Он также привел статистику, согласно которой каждый четвертый россиянин пьет энергетики, среди молодых людей показатели наиболее высокие: 53,2% в возрастной группе 18-24 лет и 49,7% – в группе 25-29 лет.