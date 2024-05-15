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Володин призвал до августа принять решение о запрете продажи энергетиков детям

Ведомости

Необходимо до августа выйти на принятие законопроекта о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в том числе энергетических, несовершеннолетним лицам. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что законопроект об этом был внесен в Госдуму депутатами всех фракций. Согласно документу, вводится запрет на продажу энергетиков детям, а также объем тары такого напитка ограничивается 0,5 л.

Володин обратил внимание, что во многих регионах уже есть ограничения на продажу энергетиков, но проблема не решена на федеральном уровне. Он также привел статистику, согласно которой каждый четвертый россиянин пьет энергетики, среди молодых людей показатели наиболее высокие: 53,2% в возрастной группе 18-24 лет и 49,7% – в группе 25-29 лет.

13 мая правительство РФ с условием доработки одобрило законопроект, запрещающий розничную продажу энергетиков детям. Инициатива была внесена в Госдуму еще 23 января 2024 г. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Авторами законопроекта является группа депутатов от всех фракций. Дата рассмотрения инициативы в первом чтении еще не назначена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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