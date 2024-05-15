Володин призвал до августа принять решение о запрете продажи энергетиков детям
Необходимо до августа выйти на принятие законопроекта о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в том числе энергетических, несовершеннолетним лицам. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что законопроект об этом был внесен в Госдуму депутатами всех фракций. Согласно документу, вводится запрет на продажу энергетиков детям, а также объем тары такого напитка ограничивается 0,5 л.
Володин обратил внимание, что во многих регионах уже есть ограничения на продажу энергетиков, но проблема не решена на федеральном уровне. Он также привел статистику, согласно которой каждый четвертый россиянин пьет энергетики, среди молодых людей показатели наиболее высокие: 53,2% в возрастной группе 18-24 лет и 49,7% – в группе 25-29 лет.
13 мая правительство РФ с условием доработки одобрило законопроект, запрещающий розничную продажу энергетиков детям. Инициатива была внесена в Госдуму еще 23 января 2024 г. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Авторами законопроекта является группа депутатов от всех фракций. Дата рассмотрения инициативы в первом чтении еще не назначена.