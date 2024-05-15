Суд арестовал блогера Соколовского за оскорбление военнослужащих ВС РФ

14 мая стало известно, что из МГУ отчислили студента Сергея Гулько. Он пытался собирать деньги для ВСУ и был арестован за возбуждение ненависти. Гулько размещал в интернете публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины». При этом в университете уточнили, что факультету фундаментальной медицины, на котором учился Гулько, не известно, чтобы студент публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения в стенах вуза.