Суд арестовал блогера Соколовского за оскорбление военнослужащих ВС РФ
Зеленоградской районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца блогера Александра Соколовского, который угрожал расправой участникам спецоперации во время стрима. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
«Соколовскому Александру Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 июля 2024 г.», – говорится в сообщении.
Соколовский обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено п «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).
14 мая стало известно, что из МГУ отчислили студента Сергея Гулько. Он пытался собирать деньги для ВСУ и был арестован за возбуждение ненависти. Гулько размещал в интернете публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины». При этом в университете уточнили, что факультету фундаментальной медицины, на котором учился Гулько, не известно, чтобы студент публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения в стенах вуза.