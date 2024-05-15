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Суд арестовал блогера Соколовского за оскорбление военнослужащих ВС РФ

Ведомости

Зеленоградской районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца блогера Александра Соколовского, который угрожал расправой участникам спецоперации во время стрима. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

«Соколовскому Александру Александровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 13 июля 2024 г.», – говорится в сообщении.

Соколовский обвиняется в совершении преступления, которое предусмотрено п «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).

14 мая стало известно, что из МГУ отчислили студента Сергея Гулько. Он пытался собирать деньги для ВСУ и был арестован за возбуждение ненависти. Гулько размещал в интернете публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины». При этом в университете уточнили, что факультету фундаментальной медицины, на котором учился Гулько, не известно, чтобы студент публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения в стенах вуза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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