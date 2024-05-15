СПЧ выступил против использования ЕБС для наложения штрафов за мелкие нарушения
Совет по правам человека (СПЧ) выступил против использования Единой биометрической системы (ЕБС) для установления личностей людей, совершающих административные правонарушения и наложения штрафов. Комментарий главы СПЧ Валерия Фадеева опубликован в Telegram-канале СПЧ.
Фадеев подчеркнул, что на конец 2023 г. в ЕБС содержались биометрические персональные данные «лишь незначительной части россиян». Он назвал дискриминационной ситуацию, в которой граждане, чьи данные отсутствуют в ЕБС, смогут избежать наказания за правонарушения.
«Предвосхищая предложение обязать всех к принудительной сдаче биометрических данных, подчеркну, что совет считает это неприемлемым и противоречащим Конституции», – заявил Фадеев.
Глава СПЧ также выразил мнение, что «умные» камеры не смогут распознавать личность человека со стопроцентной достоверностью, что приведет к ошибкам и дополнительной нагрузке на суды.
5 мая «Известия» со ссылкой на перечень решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» писали, что Минцифры рекомендовано проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы». По данным источника издания в одной из госструктур, в числе таких нарушений якобы могут быть переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, а также уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого местах. В Минцифры изданию сообщили, что изучают решение по итогам заседания комиссии.
В этот же день пресс-служба Минцифры заявила, что ЕБС нельзя использовать для розыска людей, это запрещено законом. В ведомстве отметили, что система разработана для повышения доступности сервисов, добровольность использования которых закреплена законом № 572 о биометрии. ЕБС не имеет отношения к городским системам видеонаблюдения и не может применяться в оперативно-розыскной деятельности.