СПЧ выступил против использования ЕБС для наложения штрафов за мелкие нарушения

5 мая «Известия» со ссылкой на перечень решений по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» писали, что Минцифры рекомендовано проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы». По данным источника издания в одной из госструктур, в числе таких нарушений якобы могут быть переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, а также уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого местах. В Минцифры изданию сообщили, что изучают решение по итогам заседания комиссии.