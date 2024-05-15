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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум почти на 15%

Ведомости

Минтруд предложил установить в следующем году прожиточный минимум в России на уровне 17 733 руб. на душу населения, что больше нынешнего показателя на 14,8%. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 января 2025 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17 733 руб., ‎для трудоспособного населения – 19 329 руб., пенсионеров – 15 250 руб., детей – 17 201 руб.», – говорится в проекте постановления.

В случае утверждения документа, он вступит в силу с 1 января 2025 г.

В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прожиточный минимум в России с 2020 г. вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за этот период.

В марте президент России Владимир Путин также поручил правительству повышать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц. С 1 января МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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