Минтруд предложил повысить прожиточный минимум почти на 15%

В марте президент России Владимир Путин также поручил правительству повышать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц. С 1 января МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц.