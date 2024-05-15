Минтруд предложил повысить прожиточный минимум почти на 15%
Минтруд предложил установить в следующем году прожиточный минимум в России на уровне 17 733 руб. на душу населения, что больше нынешнего показателя на 14,8%. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить с 1 января 2025 г. величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 17 733 руб., для трудоспособного населения – 19 329 руб., пенсионеров – 15 250 руб., детей – 17 201 руб.», – говорится в проекте постановления.
В случае утверждения документа, он вступит в силу с 1 января 2025 г.
В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прожиточный минимум в России с 2020 г. вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за этот период.
В марте президент России Владимир Путин также поручил правительству повышать минимальный размер оплаты труда опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц. С 1 января МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц.