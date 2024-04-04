Голикова: прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7%
Прожиточный минимум в России с 2020 г. вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за этот период, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«С 2020 г. прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период», – сказала Голикова во время XII съезда Федерации независимых профсоюзов России (цитата по «РИА Новости»).
1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц.
С 1 января 2024 г. МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц.
1 марта группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении уровня стипендий студентам очных отделений. В пояснительной записке говорится, что в 2023 г. размер государственных стипендий для студентов вузов составил в среднем 9,5% от величины прожиточного минимума, для обучающихся по программам среднего профессионального образования – 3,4%.