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Голикова: прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7%

Ведомости

Прожиточный минимум в России с 2020 г. вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за этот период, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 2020 г. прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период», – сказала Голикова во время XII съезда Федерации независимых профсоюзов России (цитата по «РИА Новости»).

1 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами, чтобы к 2030 г. он был на уровне не менее 35 000 руб. в месяц. 

С 1 января 2024 г. МРОТ вырос на 3000 руб. и составил 19 242 руб. в месяц. 

1 марта группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении уровня стипендий студентам очных отделений. В пояснительной записке говорится, что в 2023 г. размер государственных стипендий для студентов вузов составил в среднем 9,5% от величины прожиточного минимума, для обучающихся по программам среднего профессионального образования – 3,4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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