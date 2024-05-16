Глава управления кадров Минобороны Кузнецов обжаловал свой арест
Начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, обжаловал свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.
«В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказали в суде.
Кузнецов был арестован 14 мая по решению 235-ого гарнизонного военного суда. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, взятку фигурант получил от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Это произошло в 2021-2023 гг., когда он занимал пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По данным источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.
14 мая Басманный суд Москвы также отправил в СИЗО еще одного фигуранта этого дела – Леву Мартиросяна. Его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере также был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.