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Глава управления кадров Минобороны Кузнецов обжаловал свой арест

Ведомости

Начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, обжаловал свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд. 

«В суд поступила апелляционная жалоба Кузнецова на решение об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказали в суде.

Кузнецов был арестован 14 мая по решению 235-ого гарнизонного военного суда. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, взятку фигурант получил от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Это произошло в 2021-2023 гг., когда он занимал пост начальника Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По данным источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко.

14 мая Басманный суд Москвы также отправил в СИЗО еще одного фигуранта этого дела – Леву Мартиросяна. Его обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). 

23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере также был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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