Путин передал икону православному храму в Харбине
Президент России Владимир Путин передал икону Спаса Нерукотворного храму Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине.
«На память о нашей встрече», – сказал он, передавая икону служителю храма (видео посещения опубликованы в Telegram-канале Павла Зарубина).
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине – единственный действующий православный храм города из четырех официально функционирующих на территории Китая. Они относятся к Китайской автономной православной церкви.
Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 16 мая в Пекине состоялись переговоры лидера России с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также заключили 10 межправительственных и межведомственных документов. 17 мая президент России провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном в Харбине, принял участие в российско-китайском ЭКСПО, встретился со студентами и преподавателями Харбинского университета.