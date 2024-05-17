Путин передал икону православному храму в Харбине

Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 16 мая в Пекине состоялись переговоры лидера России с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также заключили 10 межправительственных и межведомственных документов. 17 мая президент России провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном в Харбине, принял участие в российско-китайском ЭКСПО, встретился со студентами и преподавателями Харбинского университета.