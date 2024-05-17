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Путин поддержал идею развернуть флаги России и Китая на Марсе

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Китая назвал хорошей идеей предложение развернуть в будущем российский и китайский флаги вместе на Марсе, пишет «РИА Новости».

Глава государства приехал в Харбин, чтобы встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Путина ознакомили с экспозицией, посвященной космическим технологиям, и показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители КНР уточнили, что хотели бы и дальше работать совместно с Россией в космической сфере.

Президент России заметил, что университет неразрывно связан с Россией. Он создавался специалистами из России как российско-китайское техническое училище и преобразовался в большое высшее учебное заведение.

Харбинский политехнический университет – один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций, где обучаются более 58 000 студентов.

Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 17 мая президент России провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Путин отметил, что Хань Чжэн в рамках межправительственной комиссии внес «солидный вклад» в развитие двусторонних отношений.

16 мая в Пекине состоялись переговоры лидера России с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также заключили 10 межправительственных и межведомственных документов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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