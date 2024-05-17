Путин поддержал идею развернуть флаги России и Китая на Марсе

Глава государства приехал в Харбин, чтобы встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Путина ознакомили с экспозицией, посвященной космическим технологиям, и показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители КНР уточнили, что хотели бы и дальше работать совместно с Россией в космической сфере.