Путин поддержал идею развернуть флаги России и Китая на Марсе
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Китая назвал хорошей идеей предложение развернуть в будущем российский и китайский флаги вместе на Марсе, пишет «РИА Новости».
Глава государства приехал в Харбин, чтобы встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Путина ознакомили с экспозицией, посвященной космическим технологиям, и показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители КНР уточнили, что хотели бы и дальше работать совместно с Россией в космической сфере.
Президент России заметил, что университет неразрывно связан с Россией. Он создавался специалистами из России как российско-китайское техническое училище и преобразовался в большое высшее учебное заведение.
Харбинский политехнический университет – один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций, где обучаются более 58 000 студентов.
Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 17 мая президент России провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Путин отметил, что Хань Чжэн в рамках межправительственной комиссии внес «солидный вклад» в развитие двусторонних отношений.
16 мая в Пекине состоялись переговоры лидера России с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также заключили 10 межправительственных и межведомственных документов.