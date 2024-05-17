В Госдуму внесли законопроект о начислении двух пенсий семьям погибших военных

13 мая министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в области социального обеспечения участников спецоперации есть много нерешенных вопросов. Они касаются выплат, связанных с обеспечением жильем, и выплат для гражданского персонала в воинских частях. Кроме того, существуют вопросы, связанные с медобслуживанием участников спецоперации. Белоусов также обратил внимание на избыточную бюрократию при подтверждении льгот и на проблемы, связанные с доступностью мер поддержки братьям и сестрам военнослужащих.