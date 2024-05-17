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В Госдуму внесли законопроект о начислении двух пенсий семьям погибших военных

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о начислении семьям военнослужащих, погибших в зоне спецоперации, одновременно двух пенсий. Об этом сообщил глава рабочей группы по СВО, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Предполагается, что семьи будут получать пенсию по потере кормильца и страховую пенсию до достижения детьми 23 лет. Турчак напомнил, что сейчас закон позволяет семьям получать две пенсии только в случае, если в них воспитываются дети до восьми лет.

Действие законопроекта будет распространяться на супруг погибших бойцов вне зависимости от их возраста, дохода, трудоспособности и сферы занятости.

13 мая министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в области социального обеспечения участников спецоперации есть много нерешенных вопросов. Они касаются выплат, связанных с обеспечением жильем, и выплат для гражданского персонала в воинских частях. Кроме того, существуют вопросы, связанные с медобслуживанием участников спецоперации. Белоусов также обратил внимание на избыточную бюрократию при подтверждении льгот и на проблемы, связанные с доступностью мер поддержки братьям и сестрам военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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