Песков: президент в курсе крупной аварии с трамваями в Кемерове
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о крупной аварии с трамваями в Кемерове, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
«Это, безусловно, страшная авария. И, конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии. Разумеется, в потоке всего потока информации президенту об этом докладывается», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что необходимости в особых поручениях в этой ситуации нет. Он подчеркнул, что региональные власти принимают все меры и «все службы знают свою работу в таких ситуациях».
Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове ранним утром 6 июня. Один человек погиб, 90 пострадали, включая пятерых детей. В больницы города доставлены 78 раненых.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.