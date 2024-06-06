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Песков: президент в курсе крупной аварии с трамваями в Кемерове

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о крупной аварии с трамваями в Кемерове, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Это, безусловно, страшная авария. И, конечно же, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии. Разумеется, в потоке всего потока информации президенту об этом докладывается», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что необходимости в особых поручениях в этой ситуации нет. Он подчеркнул, что региональные власти принимают все меры и «все службы знают свою работу в таких ситуациях».

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове ранним утром 6 июня. Один человек погиб, 90 пострадали, включая пятерых детей. В больницы города доставлены 78 раненых.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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