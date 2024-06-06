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СК возбудил дело после стрельбы на западе Москвы

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о заказном убийстве после стрельбы на западе Москвы, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему)», – говорится в сообщении.

Ведомство указало, что на данный момент следователи и криминалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия. В ближайшее время будет назначены судебные экспертизы.

«РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах столицы сообщает, что открывший стрельбу из автомата мужчина был обнаружен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. В СК сообщили, что подозреваемый в убийстве установлен, во время задержания он был ранен.

6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина 1989 г. р. В ГУ МВД заявили, что совершено заказное убийство, сообщает ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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