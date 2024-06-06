СК возбудил дело после стрельбы на западе Москвы
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о заказном убийстве после стрельбы на западе Москвы, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему)», – говорится в сообщении.
Ведомство указало, что на данный момент следователи и криминалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия. В ближайшее время будет назначены судебные экспертизы.
6 июня на улице Алексея Свиридова в Москве произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина 1989 г. р. В ГУ МВД заявили, что совершено заказное убийство, сообщает ТАСС.