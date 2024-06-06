СК возбудил дело после стрельбы на западе Москвы

«РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах столицы сообщает, что открывший стрельбу из автомата мужчина был обнаружен в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. В СК сообщили, что подозреваемый в убийстве установлен, во время задержания он был ранен.