Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки не смогут пересдать ЕГЭ в этом году

«Новый порядок пересдачи – это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год», – сказал он на ПМЭФе.