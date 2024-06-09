Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки не смогут пересдать ЕГЭ в этом году
Участники ЕГЭ, попавшиеся на списывании с использованием шпаргалок, не смогут пересдать экзамен в этом году, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.
«Новый порядок пересдачи – это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год», – сказал он на ПМЭФе.
Прийти на пересдачу смогут те участники, которым стало плохо во время экзамена. Музаев считает, что на пересдачу придут в основном не прошедшие пороговых баллов.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – обязательный выпускной экзамен, который сдают российские школьники, и одновременно вступительный экзамен в отечественные вузы. В 2024 г. Рособрнадзор распределил периоды сдачи ЕГЭ таким образом: досрочный этап прошел с 22 марта по 22 апреля, основной этап проходит с 23 мая по 5 июля, дополнительный этап – с 4 по 23 сентября.
В конце мая Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку как минимум 11 школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».
Музаев говорил, что организаторы ЕГЭ не могут проводить личный досмотр школьников, такая процедура на экзаменах не предусмотрена.