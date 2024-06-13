АТОР: Azur Air досрочно свернет чартерную программу в Таиланд

13 июня также стало известно, что россияне в январе – марте 2024 г. приобрели 9300 объектов недвижимости в Таиланде – это рекордный показатель за пять лет. Текущий показатель превысил уровень прошлого года на 13%. Спрос на недвижимость в Таиланде среди граждан РФ связывают с инвестиционным характером подобных сделок. Доля таких транзакций в общем объеме составляет 83%. Кроме того, недвижимость становится популярной из-за роста туристического потока: с начала этого года Таиланд посетили 14,3 млн иностранцев, среди которых 837 000 – граждане РФ.