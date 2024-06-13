АТОР: Azur Air досрочно свернет чартерную программу в Таиланд
Авиаперевозчик Azur Air свернет летнюю полетную программу в Таиланд с июля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на осведомленный источник.
Рейсами Azur Air летали туристы Anex и «Интурист». Объем пассажиропотока достигал около 5000 пассажиров в месяц. В летнем сезоне авиаперевозчик заявлял полеты на Пхукет из Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Хабаровска периодичностью два – три раза в месяц.
«Если сообщения источника подтвердятся, то с полным снятием полетной программы Azur Air туристам Anex и "Интурист" будет доступен летний Таиланд только из Москвы на рейсах Red Wings», – добавили в АТОР.
Таким образом, улететь летом в Таиланд на прямых чартерных и регулярных рейсах можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока.
13 июня также стало известно, что россияне в январе – марте 2024 г. приобрели 9300 объектов недвижимости в Таиланде – это рекордный показатель за пять лет. Текущий показатель превысил уровень прошлого года на 13%. Спрос на недвижимость в Таиланде среди граждан РФ связывают с инвестиционным характером подобных сделок. Доля таких транзакций в общем объеме составляет 83%. Кроме того, недвижимость становится популярной из-за роста туристического потока: с начала этого года Таиланд посетили 14,3 млн иностранцев, среди которых 837 000 – граждане РФ.