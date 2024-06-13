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АТОР: Azur Air досрочно свернет чартерную программу в Таиланд

Ведомости

Авиаперевозчик Azur Air свернет летнюю полетную программу в Таиланд с июля. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на осведомленный источник.

Рейсами Azur Air летали туристы Anex и «Интурист». Объем пассажиропотока достигал около 5000 пассажиров в месяц. В летнем сезоне авиаперевозчик заявлял полеты на Пхукет из Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Хабаровска периодичностью два – три раза в месяц.

«Если сообщения источника подтвердятся, то с полным снятием полетной программы Azur Air туристам Anex и "Интурист" будет доступен летний Таиланд только из Москвы на рейсах Red Wings», – добавили в АТОР.

Таким образом, улететь летом в Таиланд на прямых чартерных и регулярных рейсах можно будет только из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Иркутска, Хабаровска, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и Владивостока.

13 июня также стало известно, что россияне в январе – марте 2024 г. приобрели 9300 объектов недвижимости в Таиланде – это рекордный показатель за пять лет. Текущий показатель превысил уровень прошлого года на 13%. Спрос на недвижимость в Таиланде среди граждан РФ связывают с инвестиционным характером подобных сделок. Доля таких транзакций в общем объеме составляет 83%. Кроме того, недвижимость становится популярной из-за роста туристического потока: с начала этого года Таиланд посетили 14,3 млн иностранцев, среди которых 837 000 – граждане РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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