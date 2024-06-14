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В Италии арестовали сооснователя «Право.ру» по делу о побеге Усса

Ведомости

Итальянские правоохранители арестовали сооснователя сайта «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе по делу о побеге из-под ареста сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмена Артема Усса. Об этом сообщило агентство ANSA.

Чиракадзе был задержан в аэропорту Фьюмичино им. Леонардо да Винчи недалеко от Рима. По данным агентства, Чиракадзе координировал группу, которая вывезла Усса из Милана. Подозреваемый также связывался с родными Усса.

В декабре 2023 г. ANSA писало о задержании двоих из пяти предполагаемых сообщников Усса – боснийцев Владимира и Бориса Йованчичей. Первый был задержан в Хорватии, а второй – в Италии. По информации агентства, Борис Йованчич владеет машиной Volvo V60, которая была среди автомобилей, на которых Усса вывозили из Италии. В число подозреваемых также входят граждане Сербии Срджан Лолич и Небойса Ильич, а также словенец Матее Янезиче, писало издание Fatto Quotidiano.

Усс был задержан 17 октября 2022 г. в аэропорту «Мальпенса» Милана по запросу США. 21 марта 2023 г. суд в Милане одобрил экстрадицию бизнесмена в США по делу об отмывании денег и уклонении от санкций. Свою вину Усс не признал. 23 марта того же года стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. Госдеп США сообщил, что выплатит $7 млн за информацию о местонахождении российского предпринимателя.

15 февраля Усс в интервью РБК сообщил, что побег не был организован его родственниками. По его словам, побег из-под ареста в Италии случился для него «абсолютно внезапно». При этом бизнесмен не стал комментировать домыслы об истинных организаторах или участии государственных спецслужб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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