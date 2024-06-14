В Италии арестовали сооснователя «Право.ру» по делу о побеге Усса

В декабре 2023 г. ANSA писало о задержании двоих из пяти предполагаемых сообщников Усса – боснийцев Владимира и Бориса Йованчичей. Первый был задержан в Хорватии, а второй – в Италии. По информации агентства, Борис Йованчич владеет машиной Volvo V60, которая была среди автомобилей, на которых Усса вывозили из Италии. В число подозреваемых также входят граждане Сербии Срджан Лолич и Небойса Ильич, а также словенец Матее Янезиче, писало издание Fatto Quotidiano.