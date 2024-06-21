Бывший замминистра юстиции Логинов назначен исполняющим обязанности ректора РГГУ
Бывший статс-секретарь – замминистра юстиции Андрей Логинов назначен на должность исполняющего обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
«Исполняющим обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Логинов Андрей Викторович», – сказано в сообщении.
Минобрнауки также изменило устав университета, теперь вуз определяется как автономное учреждение. Это сделано для обеспечения новых возможностей для развития высшего учебного заведения. В пресс-службе добавили, что в новой редакции устава РГГУ упразднена должность президента и введен пост научного руководителя.
Один из собеседников из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, говорил, что Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. Согласно рейтингу RAEX, в этом году, как и в 2023 г., вуз оказался на 54-м месте. При этом в 2022 г. он находился на 48-м месте по оценкам RAEX.
Логинов родился в 1957 г. в Нижнем Тагиле. Окончил МГУ им. Михаила Ломоносова в 1979 г. Работал на должности статс-секретаря – замминистра юстиции с 2020 по 2024 г. С 2012 по 2020 г. Логинов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а с 2000 по 2012 г. – полномочным представителем правительства в Госдуме.