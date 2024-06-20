Ректор РГГУ Александр Безбородов уйдет с поста 21 июня

Ректор РГГУ Александр Безбородов уйдет с поста 21 июняОн увольняется по собственному желанию до истечения срока контракта в ноябре
Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов уйдет с поста 21 июня, об этом он сообщил в комментарии ТАСС.
Ректор увольняется по собственному желанию. О возможной смене главы РГГУ «Ведомости» писали 5 июня со ссылкой на четыре источника. По словам собеседника из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В прошлом году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX, в 2022 г. – 48-е место, в 2021 г. – 45-е. Согласно новому рейтингу RAEX, в этом году вуз снова оказался на 54-м месте.
Источник, близкий к правительству, тогда говорил, что новым ректором может стать «опытный федеральный чиновник». 5 июня Безбородов подтвердил ТАСС, что может уволиться в ноябре в связи с истечением срока контракта и достижением возраста 70 лет.
Безбородов работает в РГГУ с 1977 г. За это время прошел путь от заведующего кафедрой истории России новейшего времени до проректора вуза по учебной работе (2013–2016 гг.) и первого проректора (2016–2017 гг.). Стал ректором РГГУ в 2018 г. Является доктором исторических наук и профессором, почетным работником высшего профессионального образования России.