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Ректор РГГУ Александр Безбородов уйдет с поста 21 июня

Он увольняется по собственному желанию до истечения срока контракта в ноябре
Екатерина Щербинина
Николай Галкин / ТАСС

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов уйдет с поста 21 июня, об этом он сообщил в комментарии ТАСС.

Ректор увольняется по собственному желанию. О возможной смене главы РГГУ «Ведомости» писали 5 июня со ссылкой на четыре источника. По словам собеседника из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В прошлом году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX, в 2022 г. – 48-е место, в 2021 г. – 45-е. Согласно новому рейтингу RAEX, в этом году вуз снова оказался на 54-м месте.

Источник, близкий к правительству, тогда говорил, что новым ректором может стать «опытный федеральный чиновник». 5 июня Безбородов подтвердил ТАСС, что может уволиться в ноябре в связи с истечением срока контракта и достижением возраста 70 лет.

Безбородов работает в РГГУ с 1977 г. За это время прошел путь от заведующего кафедрой истории России новейшего времени до проректора вуза по учебной работе (2013–2016 гг.) и первого проректора (2016–2017 гг.). Стал ректором РГГУ в 2018 г. Является доктором исторических наук и профессором, почетным работником высшего профессионального образования России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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