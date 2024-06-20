Ректор РГГУ Александр Безбородов уйдет с поста 21 июня

Ректор увольняется по собственному желанию. О возможной смене главы РГГУ «Ведомости» писали 5 июня со ссылкой на четыре источника. По словам собеседника из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В прошлом году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX, в 2022 г. – 48-е место, в 2021 г. – 45-е. Согласно новому рейтингу RAEX, в этом году вуз снова оказался на 54-м месте.