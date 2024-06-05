Безбородов подтвердил возможный уход с поста ректора РГГУ в ноябре
Александр Безбородов подтвердил, что может покинуть пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в ноябре в связи с истечением срока контракта и достижением возраста 70 лет, сообщает ТАСС.
«У меня же контракт срочный, до ноября 2024 г. По контракту вполне это реально. И даже там по возрасту он выравнивается. По российскому законодательству. И контракт. И все это знают», – процитировало Безбородова агентство.
О возможной смене ректора РГГУ «Ведомости» писали 5 июня со ссылкой на четыре источника. По словам собеседника из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с РГГУ, Безбородов покинет пост в том числе из-за ухудшения показателей вуза. В 2023 г. университет занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX, в 2023 г. – 53-е место, в 2022 г. – 48-е место, в 2021 г. – 45-е. Источник, близкий к правительству, сообщил изданию, что новым ректором может стать «опытный федеральный чиновник».
Безбородов работает в РГГУ с 1977 г. За это время прошел путь от заведующего кафедрой истории России новейшего времени до проректора вуза по учебной работе (2013–2016 гг.) и первого проректора (2016–2017 гг.). Стал ректором РГГУ в 2018 г.