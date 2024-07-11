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Скончалась сыгравшая главную женскую роль в «Сиянии» Стенли Кубрика актриса

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Американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную женскую роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет в техасском городе Бланко. Об этом сообщает Variety со ссылкой на партнера актрисы, музыканта Дэна Гилроя.

Дюваль дебютировала в картине Роберта Олтмена «Брюстер Макклауд», затем снялась в его фильмах «МакКейб и миссис Миллер» и «Воры, как мы», а в 1975 г. сыграла главную роль в фильме «Нэшвилл». За работу в фильме Олтмана «Три женщины» она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а также номинацию на премию BAFTA. В 1977 г. Дюваль сыграла журналиста Rolling Stone в фильме Вуди Аллена «Энни Холл».

Вскоре Кубрик пригласил ее на роль Венди Торранс, жены героя Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», снятом по роману Стивена Кинга. Съемки «Сияния» заняли более года. Некоторые сцены в «Сиянии» потребовали более 100 дублей, а сцена с бейсболом попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество дублей.

Дюваль закончила актерскую карьеру в 2002 г., а в ноябре 2016 г. появилась на телевидении и призналась, что страдает психическим расстройством. В 2023 г. снялась в инди-фильме ужасов «Лесные холмы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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