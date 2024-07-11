Скончалась сыгравшая главную женскую роль в «Сиянии» Стенли Кубрика актриса
Американская актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную женскую роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет в техасском городе Бланко. Об этом сообщает Variety со ссылкой на партнера актрисы, музыканта Дэна Гилроя.
Дюваль дебютировала в картине Роберта Олтмена «Брюстер Макклауд», затем снялась в его фильмах «МакКейб и миссис Миллер» и «Воры, как мы», а в 1975 г. сыграла главную роль в фильме «Нэшвилл». За работу в фильме Олтмана «Три женщины» она получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а также номинацию на премию BAFTA. В 1977 г. Дюваль сыграла журналиста Rolling Stone в фильме Вуди Аллена «Энни Холл».
Вскоре Кубрик пригласил ее на роль Венди Торранс, жены героя Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», снятом по роману Стивена Кинга. Съемки «Сияния» заняли более года. Некоторые сцены в «Сиянии» потребовали более 100 дублей, а сцена с бейсболом попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество дублей.
Дюваль закончила актерскую карьеру в 2002 г., а в ноябре 2016 г. появилась на телевидении и призналась, что страдает психическим расстройством. В 2023 г. снялась в инди-фильме ужасов «Лесные холмы».