CNN: немецкие службы безопасности предотвратили покушение на главу Rheinmetall

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире. Она начала наращивать производство после начала конфликта на Украине в 2022 г. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В феврале Rheinmetall объявила, что планирует открыть завод по производству боеприпасов на Украине.