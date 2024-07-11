CNN: немецкие службы безопасности предотвратили покушение на главу Rheinmetall
Американская разведка узнала о готовящемся покушении на Армина Паппергера – генерального директора немецкой компании Rheinmetall, производящей артиллерийские снаряды и военную технику для Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пять американских и западных чиновников.
По данным CNN, Соединенные Штаты проинформировали об этом Германию и немецкие службы безопасности смогли защитить Паппергера. Представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин был предупрежден о заговоре Соединенными Штатами.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших производителей боеприпасов в мире. Она начала наращивать производство после начала конфликта на Украине в 2022 г. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха. В феврале Rheinmetall объявила, что планирует открыть завод по производству боеприпасов на Украине.