Суд арестовал сына бизнес-коуча Закхайм по делу о мошенничестве

Днем ранее, 12 июля, суд отправил в СИЗО Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и возможную соучастницу Любовь Струлеву по делу о мошенничестве. В прокуратуре Москвы пояснили, что бизнес-коуч в 2021 г. организовала группу для хищения денег у граждан под предлогом продажи курсов по инвестированию. В группе работали ее муж, сын и Струлева. Курс по инвестициям, отметили в ведомстве, соучастники составили на основе открытой информации, а его стоимость доходила до 1 млн руб. Ущерб потерпевшим превысил 2,5 млн руб.