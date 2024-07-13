Суд арестовал сына бизнес-коуча Закхайм по делу о мошенничестве
Суд отправил под арест сына бизнес-коуча Натальи Закхайм Троя Краснова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Меру пресечения в отношении Краснова избрал 12 июля Хорошевский районный суд. Сын бизнес-коуча будет находится под стражей до 29 августа 2024 г. В публикации отмечается, что Краснов является гражданином Нидерландов.
Днем ранее, 12 июля, суд отправил в СИЗО Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и возможную соучастницу Любовь Струлеву по делу о мошенничестве. В прокуратуре Москвы пояснили, что бизнес-коуч в 2021 г. организовала группу для хищения денег у граждан под предлогом продажи курсов по инвестированию. В группе работали ее муж, сын и Струлева. Курс по инвестициям, отметили в ведомстве, соучастники составили на основе открытой информации, а его стоимость доходила до 1 млн руб. Ущерб потерпевшим превысил 2,5 млн руб.
Речь идет о трех эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), напомнили в прокуратуре. В ходе судебного заседания Краснов и его защитник возражали против ареста, просили избрать залог, запрет определенных действий или домашний арест.