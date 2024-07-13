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Суд арестовал сына бизнес-коуча Закхайм по делу о мошенничестве

Ведомости

Суд отправил под арест сына бизнес-коуча Натальи Закхайм Троя Краснова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Меру пресечения в отношении Краснова избрал 12 июля Хорошевский районный суд. Сын бизнес-коуча будет находится под стражей до 29 августа 2024 г. В публикации отмечается, что Краснов является гражданином Нидерландов.

Днем ранее, 12 июля, суд отправил в СИЗО Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и возможную соучастницу Любовь Струлеву по делу о мошенничестве. В прокуратуре Москвы пояснили, что бизнес-коуч в 2021 г. организовала группу для хищения денег у граждан под предлогом продажи курсов по инвестированию. В группе работали ее муж, сын и Струлева. Курс по инвестициям, отметили в ведомстве, соучастники составили на основе открытой информации, а его стоимость доходила до 1 млн руб. Ущерб потерпевшим превысил 2,5 млн руб.

Речь идет о трех эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой в крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), напомнили в прокуратуре. В ходе судебного заседания Краснов и его защитник возражали против ареста, просили избрать залог, запрет определенных действий или домашний арест.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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