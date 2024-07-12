Суд арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга до 29 августа
Суд в Москве отправил в СИЗО бизнес-коуча Наталью Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и возможную соучастницу Любовь Струлеву по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Они пробудут под арестом до 29 августа, в их отношении возбуждено уголовное дело по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В прокуратуре пояснили, что Закхайм в 2021 г. организовала группу для хищения денег у граждан под предлогом продажи бизнес-курсов по инвестированию. В группе работали ее муж, сын и Струлева.
Курс по инвестициям, продолжили в ведомстве, соучастники составили на основе открытой информации, причем его стоимость доходила до 1 млн руб. При этом участники группы не выполняли взятые на себя обязательства после продажи курсов, а в возврате средств отказали.
В пресс-службе отметили, что ущерб потерпевшим превысил 2,5 млн руб., однако сумма может вырасти, поскольку правоохроанители могут раскрыть новые эпизоды преступной деятельность группы Закхайм. Ее сын Трой Краснов пока под арестом не находится, в прокуратуре пообещали, что мера пресечения в его отношении будет избрана в ближайшее время.