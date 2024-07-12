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Суд арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга до 29 августа

Ведомости

Суд в Москве отправил в СИЗО бизнес-коуча Наталью Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и возможную соучастницу Любовь Струлеву по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Они пробудут под арестом до 29 августа, в их отношении возбуждено уголовное дело по трем эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В прокуратуре пояснили, что Закхайм в 2021 г. организовала группу для хищения денег у граждан под предлогом продажи бизнес-курсов по инвестированию. В группе работали ее муж, сын и Струлева.

Курс по инвестициям, продолжили в ведомстве, соучастники составили на основе открытой информации, причем его стоимость доходила до 1 млн руб. При этом участники группы не выполняли взятые на себя обязательства после продажи курсов, а в возврате средств отказали.

В пресс-службе отметили, что ущерб потерпевшим превысил 2,5 млн руб., однако сумма может вырасти, поскольку правоохроанители могут раскрыть новые эпизоды преступной деятельность группы Закхайм. Ее сын Трой Краснов пока под арестом не находится, в прокуратуре пообещали, что мера пресечения в его отношении будет избрана в ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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