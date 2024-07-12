Суд арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее супруга до 29 августа

В пресс-службе отметили, что ущерб потерпевшим превысил 2,5 млн руб., однако сумма может вырасти, поскольку правоохроанители могут раскрыть новые эпизоды преступной деятельность группы Закхайм. Ее сын Трой Краснов пока под арестом не находится, в прокуратуре пообещали, что мера пресечения в его отношении будет избрана в ближайшее время.