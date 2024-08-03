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Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим после ЧП в Нижнем Тагиле

Ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим в результате ЧП в Нижнем Тагиле, где обрушился подъезд дома. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Куйвашев рассказал президенту о завершении поисково-спасательных работ и отметил, что благодаря работе спасателей из-под завалов удалось спасти 16 человек, сообщили в Кремле.

«До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому с тем, чтобы решить судьбу самого строения. Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем», – сказал Песков, добавив, что после ЧП власти создали рабочую группу, а из резервного фонда были выделены необходимые средства.

Подъезд жилого пятиэтажного дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился 1 августа, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. Региональное МЧС сообщало, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным МЧС, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семерых детей. Погибли 10 человек, среди них пять несовершеннолетних.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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