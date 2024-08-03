Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим после ЧП в Нижнем Тагиле

«До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому с тем, чтобы решить судьбу самого строения. Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем», – сказал Песков, добавив, что после ЧП власти создали рабочую группу, а из резервного фонда были выделены необходимые средства.