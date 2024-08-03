Куйвашев доложил Путину о помощи пострадавшим после ЧП в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину об оказываемой помощи пострадавшим в результате ЧП в Нижнем Тагиле, где обрушился подъезд дома. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Куйвашев рассказал президенту о завершении поисково-спасательных работ и отметил, что благодаря работе спасателей из-под завалов удалось спасти 16 человек, сообщили в Кремле.
«До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому с тем, чтобы решить судьбу самого строения. Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем», – сказал Песков, добавив, что после ЧП власти создали рабочую группу, а из резервного фонда были выделены необходимые средства.
Подъезд жилого пятиэтажного дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила обрушился 1 августа, позже произошло повторное обрушение еще одного подъезда. Региональное МЧС сообщало, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.
СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным МЧС, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семерых детей. Погибли 10 человек, среди них пять несовершеннолетних.