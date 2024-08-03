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На оборонном предприятии «Крушик» в Сербии произошел взрыв

Ведомости

На оборонном предприятии «Крушик» произошел взрыв. Об этом сообщил местный портал «Вечерне новости».

На заводе произошла активация мины. По информации дежурной части полиции города Валево, во время взрыва в цеху находились 20 работников, семь из них пострадали.

Пресс-служба организации со ссылкой на руководство предприятия сообщила, что при работе с капсюлем ранения получили три человека. Инцидент не имел широкого масштаба, отметили там.

«Крушик» – одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии. Оно было основано в 1939 г. как частная фабрика по производству боеприпасов. Предприятие занимается производством боеприпасов, противотанковых ракет и минометов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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