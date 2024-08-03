На оборонном предприятии «Крушик» в Сербии произошел взрыв
На оборонном предприятии «Крушик» произошел взрыв. Об этом сообщил местный портал «Вечерне новости».
На заводе произошла активация мины. По информации дежурной части полиции города Валево, во время взрыва в цеху находились 20 работников, семь из них пострадали.
Пресс-служба организации со ссылкой на руководство предприятия сообщила, что при работе с капсюлем ранения получили три человека. Инцидент не имел широкого масштаба, отметили там.
«Крушик» – одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии. Оно было основано в 1939 г. как частная фабрика по производству боеприпасов. Предприятие занимается производством боеприпасов, противотанковых ракет и минометов.