Магазины duty free в аэропорту Дубая стали принимать рубли
Некторые магазины duty free в международном аэропорту Дубая стали принимать рубли. Об этом сообщил ТАСС.
Представитель компании Dubai Duty Free уточнил, что оплата покупок рублями стала возможна с 1 августа. Путешественники могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов беспошлинной торговли.
Ряд магазинов, расположенных во втором терминале аэропорта, российскую валюту еще не принимает. Сотрудник одного из таких магазинов рассказал, что функция оплаты товаров рублями появится после урегулирования технических вопросов, произойдет это в ближайшее время.
Магазины duty free в аэропорту также принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay.
3 августа вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что турпоток из России в ОАЭ продолжает расти и по итогам года может достигнуть 1,5 млн поездок с туристическими целями. По данным пограничной службы ФСБ России, в 2023 г. страну с туристическими целями посетили 1,3 млн человек.