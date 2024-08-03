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Магазины duty free в аэропорту Дубая стали принимать рубли

Ведомости

Некторые магазины duty free в международном аэропорту Дубая стали принимать рубли. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель компании Dubai Duty Free уточнил, что оплата покупок рублями стала возможна с 1 августа. Путешественники могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов беспошлинной торговли.

Ряд магазинов, расположенных во втором терминале аэропорта, российскую валюту еще не принимает. Сотрудник одного из таких магазинов рассказал, что функция оплаты товаров рублями появится после урегулирования технических вопросов, произойдет это в ближайшее время.

Магазины duty free в аэропорту также принимают к оплате выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay.

3 августа вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что турпоток из России в ОАЭ продолжает расти и по итогам года может достигнуть 1,5 млн поездок с туристическими целями. По данным пограничной службы ФСБ России, в 2023 г. страну с туристическими целями посетили 1,3 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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