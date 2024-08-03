Магазины duty free в аэропорту Дубая стали принимать рубли

3 августа вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что турпоток из России в ОАЭ продолжает расти и по итогам года может достигнуть 1,5 млн поездок с туристическими целями. По данным пограничной службы ФСБ России, в 2023 г. страну с туристическими целями посетили 1,3 млн человек.