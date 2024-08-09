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«РИА Новости»: Осужденный по делу об убийстве Немцова участвует в спецоперации

Ведомости

Темирлан Эскерханов, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, вышел из колонии и принимает участие в спецоперации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Он подписал контракт с Министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в специальной военной операции», – сообщил источник.

27 февраля 2015 г. Борис Немцов был застрелен в спину в Москве, ему было 55 лет. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам в 2017 г.: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Согласно приговору, роль Эскерханова заключалась в слежке за политиком.

В 2017 г. ЕСПЧ присудил Эскерханову компенсацию в 6 000 евро за нарушения при этапировании и содержании в СИЗО.  Эскерханов направил в Страсбург около десятка претензий. В частности, он жаловался, что Басманный суд Москвы слишком долго не назначал рассмотрение его жалоб на арест и его продление. Также он жаловался на условия содержания в столичном сизо № 6 «Печатники», где он постоянно находился в переполненной камере, не имел возможности делать физические упражнения и не мог уединиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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