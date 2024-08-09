«РИА Новости»: Осужденный по делу об убийстве Немцова участвует в спецоперации

В 2017 г. ЕСПЧ присудил Эскерханову компенсацию в 6 000 евро за нарушения при этапировании и содержании в СИЗО. Эскерханов направил в Страсбург около десятка претензий. В частности, он жаловался, что Басманный суд Москвы слишком долго не назначал рассмотрение его жалоб на арест и его продление. Также он жаловался на условия содержания в столичном сизо № 6 «Печатники», где он постоянно находился в переполненной камере, не имел возможности делать физические упражнения и не мог уединиться.