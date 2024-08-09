«РИА Новости»: Осужденный по делу об убийстве Немцова участвует в спецоперации
Темирлан Эскерханов, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, вышел из колонии и принимает участие в спецоперации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Он подписал контракт с Министерством обороны, был помилован и сейчас принимает участие в специальной военной операции», – сообщил источник.
27 февраля 2015 г. Борис Немцов был застрелен в спину в Москве, ему было 55 лет. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам в 2017 г.: к 20 годам колонии строго режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Согласно приговору, роль Эскерханова заключалась в слежке за политиком.
В 2017 г. ЕСПЧ присудил Эскерханову компенсацию в 6 000 евро за нарушения при этапировании и содержании в СИЗО. Эскерханов направил в Страсбург около десятка претензий. В частности, он жаловался, что Басманный суд Москвы слишком долго не назначал рассмотрение его жалоб на арест и его продление. Также он жаловался на условия содержания в столичном сизо № 6 «Печатники», где он постоянно находился в переполненной камере, не имел возможности делать физические упражнения и не мог уединиться.