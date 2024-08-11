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Умерла советская олимпийская чемпионка Галина Зыбина

Ведомости

Одна из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженный мастер спорта СССР Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщил комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

Зыбина умерла вечером 10 августа. О времени и месте прощания с олимпийской чемпионкой в комитете пообещали сообщить дополнительно. Зыбина была обладательницей 13 рекордов страны, участвовала в четырех Олимпиадах, в Советском Союзе она неоднократно побеждала в метании копья, напомнили в комитете. В 1952 г. спортсменка стала чемпионкой Олимпийских игр в толкании ядра в Хельсинки.

«В конце июня Галина Ивановна передала в дар Государственному музею спорта Санкт-Петербурга свои спортивные награды и личные вещи. И уже в середине июля в музее был открыт персональный стенд Галины Зыбиной», – говорится в сообщении.

С соболезнованиями родным и близким советской спортсменки выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал Зыбину «легкоатлетом» самого высокого уровня и напомнил, что в детстве она пережила блокаду и была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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