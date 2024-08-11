Умерла советская олимпийская чемпионка Галина Зыбина

Зыбина умерла вечером 10 августа. О времени и месте прощания с олимпийской чемпионкой в комитете пообещали сообщить дополнительно. Зыбина была обладательницей 13 рекордов страны, участвовала в четырех Олимпиадах, в Советском Союзе она неоднократно побеждала в метании копья, напомнили в комитете. В 1952 г. спортсменка стала чемпионкой Олимпийских игр в толкании ядра в Хельсинки.