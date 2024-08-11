Умерла советская олимпийская чемпионка Галина Зыбина
Одна из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженный мастер спорта СССР Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет, сообщил комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Зыбина умерла вечером 10 августа. О времени и месте прощания с олимпийской чемпионкой в комитете пообещали сообщить дополнительно. Зыбина была обладательницей 13 рекордов страны, участвовала в четырех Олимпиадах, в Советском Союзе она неоднократно побеждала в метании копья, напомнили в комитете. В 1952 г. спортсменка стала чемпионкой Олимпийских игр в толкании ядра в Хельсинки.
«В конце июня Галина Ивановна передала в дар Государственному музею спорта Санкт-Петербурга свои спортивные награды и личные вещи. И уже в середине июля в музее был открыт персональный стенд Галины Зыбиной», – говорится в сообщении.
С соболезнованиями родным и близким советской спортсменки выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он назвал Зыбину «легкоатлетом» самого высокого уровня и напомнил, что в детстве она пережила блокаду и была награждена медалью «За оборону Ленинграда».