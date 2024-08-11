«Работа.ру»: слесари вошли в число рабочих профессий с высокой оплатой
Электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям предлагают в России наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей, они получают более 80 000 руб. в месяц, рассказала «РИА Новости» директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.
По ее данным, в среднем на наибольшее зарплатное предложение (103 400 руб.) могут рассчитывать электромонтажники. Затем следуют комплектовщики, которым работодатели предлагают 86 600 руб. На третьем месте слесари с зарплатой 85 400 руб., рассказала Артемьева.
В среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 000 руб., подсчитали в «Работа.ру». Грузчики в среднем получают 52 000, зарплата газовщиков находится на уровне 48 700 руб., добавили в компании.
В начале апреля около 70% компаний испытывали дефицит кадров (в июле 2023 г. о таких проблемах сообщали 56% опрошенных), сообщал Банк России в аналитических материалах. По данным ЦБ, усилилась нехватка как квалифицированных специалистов, так и разнорабочих. 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова говорила об открытии в стране 1,74 млн вакансий, порядка 600 000 из которых – это рабочие места на производствах.