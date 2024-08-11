«Работа.ру»: слесари вошли в число рабочих профессий с высокой оплатой

В начале апреля около 70% компаний испытывали дефицит кадров (в июле 2023 г. о таких проблемах сообщали 56% опрошенных), сообщал Банк России в аналитических материалах. По данным ЦБ, усилилась нехватка как квалифицированных специалистов, так и разнорабочих. 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова говорила об открытии в стране 1,74 млн вакансий, порядка 600 000 из которых – это рабочие места на производствах.