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«Работа.ру»: слесари вошли в число рабочих профессий с высокой оплатой

Ведомости

Электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям предлагают в России наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей, они получают более 80 000 руб. в месяц, рассказала «РИА Новости» директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

По ее данным, в среднем на наибольшее зарплатное предложение (103 400 руб.) могут рассчитывать электромонтажники. Затем следуют комплектовщики, которым работодатели предлагают 86 600 руб. На третьем месте слесари с зарплатой 85 400 руб., рассказала Артемьева.

В среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 000 руб., подсчитали в «Работа.ру». Грузчики в среднем получают 52 000, зарплата газовщиков находится на уровне 48 700 руб., добавили в компании.

В начале апреля около 70% компаний испытывали дефицит кадров (в июле 2023 г. о таких проблемах сообщали 56% опрошенных), сообщал Банк России в аналитических материалах. По данным ЦБ, усилилась нехватка как квалифицированных специалистов, так и разнорабочих. 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова говорила об открытии в стране 1,74 млн вакансий, порядка 600 000 из которых – это рабочие места на производствах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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