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США выиграли медальный зачет Олимпиады в Париже

Ведомости

США получили больше всего наград на Олимпиаде в Париже, выиграв медальный зачет. Об этом свидетельствует официальная статистика на сайте Игр.

Американские спортсмены получили 40 золотых медалей. На том же уровне оказались и спортсмены КНР. При этом США опередили Китай количеством – по последним данным, у США 126 наград, в то время как у КНР – 91.

США заработали 44 серебра и 42 бронзы. КНР – 27 серебра и 24 бронзы. На третьем месте Япония с совокупным количеством наград в 45 медалей, 20 из которых – золото. На четвертом и пятом местах Австралия (18 золота, всего 53) и Франция (16 золота, всего 64) соответственно.

11 августа пройдет церемония закрытия Олимпийских игр в Париже. Мероприятие состоится на парижском стадионе «Стад де Франс». Российские и белорусские спортсмены выступили на Играх под нейтральным флагом в связи со спецоперацией РФ на Украине и санкциями Запада. МОК допустил до соревнований 15 россиян и 17 белорусов.

Bloomberg писал, что стоимость олимпийских медалей в этом году достигает рекордных $900 за штуку. Это произошло на фоне исторического роста цен на золото – с марта стоимость золота выросла на 14%, а 1 августа стоимость золота поднялась до исторических $2501 за тройскую унцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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