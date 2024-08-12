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Объем маятниковой миграции в столицу мог снизиться из-за перехода на удаленку

Ведомости

Объем маятниковой (ежедневной) трудовой миграции между Москвой и Московской областью снизился, несмотря на рост численности населения в субъектах. Это может быть обусловлено с изменением форматов занятости, в частности, увеличением числа тех, кто работает удаленно. Об этом говорится в совместном исследовании демографов МГУ и РЭУ имени Г.В. Плеханова, проведенном с использованием данных операторов сотовой связи.

Число трудовых маятниковых мигрантов из области в Москву выросло с 750 000 в конце 1980-х гг. до 1,3 млн человек в 2015 г. При этом в 2022 г. поток уменьшился до 1,1 млн человек. Такие изменения могут быть связаны с увеличением численности работающих в дистанционном и смешанном формате, а также работников без четкой локализации места работы и места жительства в результате постковидных трансформаций.

Сейчас масштабы маятниковых миграций в Московском столичном регионе, консолидируются около отметки 1,4 – 1,5 млн человек. При этом такие оценки изменчивы в рамках недельных и годовых циклов, говорится в исследовании.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская рассказала «Коммерсанту», что роль в снижении объема ежедневной трудовой миграции между столицей и Московской областью могло сыграть и уменьшение потока мигрантов из-за рубежа после 2020 г. Из-за высокой стоимости жилья в Москве они в основном проживают в области. По оценке эксперта, общее число работавших в России иностранцев в прошлом году, скорее всего, не превышало 3,5 млн человек, а до пандемии их было 4,5 млн человек.

Согласно исследованию консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey) и платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru), до 2030 г. наибольшее влияние на рынок труда окажет такой тренд, как гибридный формат работы, который предполагает совмещение очного присутствия в офисе в определенные дни и работы на удаленке в другие дни. Постковидная ситуация показала, что он возможен и является устойчивой формой занятости: он дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью, говорила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. При этом исследователи отмечали, что работодатели относятся к гибридному формату не так однозначно, поскольку есть сомнения в его эффективности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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