Объем маятниковой миграции в столицу мог снизиться из-за перехода на удаленку

Согласно исследованию консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey) и платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru), до 2030 г. наибольшее влияние на рынок труда окажет такой тренд, как гибридный формат работы, который предполагает совмещение очного присутствия в офисе в определенные дни и работы на удаленке в другие дни. Постковидная ситуация показала, что он возможен и является устойчивой формой занятости: он дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью, говорила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. При этом исследователи отмечали, что работодатели относятся к гибридному формату не так однозначно, поскольку есть сомнения в его эффективности.