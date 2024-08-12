Объем маятниковой миграции в столицу мог снизиться из-за перехода на удаленку
Объем маятниковой (ежедневной) трудовой миграции между Москвой и Московской областью снизился, несмотря на рост численности населения в субъектах. Это может быть обусловлено с изменением форматов занятости, в частности, увеличением числа тех, кто работает удаленно. Об этом говорится в совместном исследовании демографов МГУ и РЭУ имени Г.В. Плеханова, проведенном с использованием данных операторов сотовой связи.
Число трудовых маятниковых мигрантов из области в Москву выросло с 750 000 в конце 1980-х гг. до 1,3 млн человек в 2015 г. При этом в 2022 г. поток уменьшился до 1,1 млн человек. Такие изменения могут быть связаны с увеличением численности работающих в дистанционном и смешанном формате, а также работников без четкой локализации места работы и места жительства в результате постковидных трансформаций.
Сейчас масштабы маятниковых миграций в Московском столичном регионе, консолидируются около отметки 1,4 – 1,5 млн человек. При этом такие оценки изменчивы в рамках недельных и годовых циклов, говорится в исследовании.
Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская рассказала «Коммерсанту», что роль в снижении объема ежедневной трудовой миграции между столицей и Московской областью могло сыграть и уменьшение потока мигрантов из-за рубежа после 2020 г. Из-за высокой стоимости жилья в Москве они в основном проживают в области. По оценке эксперта, общее число работавших в России иностранцев в прошлом году, скорее всего, не превышало 3,5 млн человек, а до пандемии их было 4,5 млн человек.
Согласно исследованию консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey) и платформы по поиску работы HeadHunter (hh.ru), до 2030 г. наибольшее влияние на рынок труда окажет такой тренд, как гибридный формат работы, который предполагает совмещение очного присутствия в офисе в определенные дни и работы на удаленке в другие дни. Постковидная ситуация показала, что он возможен и является устойчивой формой занятости: он дает необходимую гибкость сотрудникам, которые хотят больше уделять времени саморазвитию или лучше выстроить баланс между работой и повседневной жизнью, говорила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. При этом исследователи отмечали, что работодатели относятся к гибридному формату не так однозначно, поскольку есть сомнения в его эффективности.