Движение поездов в Приморском крае остановлено из-за отсутствия электроснабжения

Позже в краевом правительстве сообщили, что электроснабжение восстановлено в большей части Владивостока, а также в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске. Водоснабжение в Приморье начнет стабилизироваться после подачи электроэнергии на насосы.