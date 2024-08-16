Движение поездов в Приморском крае остановлено из-за отсутствия электроснабжения

Движение поездов в Приморском крае остановлено из-за отсутствия электроснабженияВ нескольких районах произошло отключение электричества на сетях ДРСК
«В 10:15 (мск) на участках Кругликово – Находка (875 км) и Угловая – Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», – говорится в сообщении.
В РЖД заверили, что принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и во взаимодействии с администрацией региона прорабатывают альтернативные варианты перевозок.
16 августа в ряде районов Приморского края произошло отключение электричества на сетях АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). В минэнерго Приморья заявили, что это случилось из-за масштабной аварии в генерации.
В социальных сетях правительства региона пользователи писали об отключениях во Владивостоке, Находке, Михайловском муниципалитете, а также в Артеме, Уссурийске, Лесозаводске, Фокино, Яковлевском, Ольгинском, Партизанском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском и Хасанском округах.
Позже в краевом правительстве сообщили, что электроснабжение восстановлено в большей части Владивостока, а также в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске. Водоснабжение в Приморье начнет стабилизироваться после подачи электроэнергии на насосы.