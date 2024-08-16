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Движение поездов в Приморском крае остановлено из-за отсутствия электроснабжения

В нескольких районах произошло отключение электричества на сетях ДРСК
Ведомости

В связи с отсутствием внешнего электроснабжения движение поездов в Приморском крае приостановлено, сообщила пресс-служба РЖД.

«В 10:15 (мск) на участках Кругликово – Находка (875 км) и Угловая – Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», – говорится в сообщении.

В РЖД заверили, что принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров и во взаимодействии с администрацией региона прорабатывают альтернативные варианты перевозок.

16 августа в ряде районов Приморского края произошло отключение электричества на сетях АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК). В минэнерго Приморья заявили, что это случилось из-за масштабной аварии в генерации.

В социальных сетях правительства региона пользователи писали об отключениях во Владивостоке, Находке, Михайловском муниципалитете, а также в Артеме, Уссурийске, Лесозаводске, Фокино, Яковлевском, Ольгинском, Партизанском, Надеждинском, Октябрьском, Ханкайском и Хасанском округах.

Позже в краевом правительстве сообщили, что электроснабжение восстановлено в большей части Владивостока, а также в Находке, Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске. Водоснабжение в Приморье начнет стабилизироваться после подачи электроэнергии на насосы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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