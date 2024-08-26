В результате пожара на Омском НПЗ пострадали два человека
На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, пострадали два человека, сообщает пресс-служба предприятия.
«Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования», – говорится в сообщении. На предприятии также уточнили, что возгорание находится под контролем. Его локализуют с помощью средств автоматизированного тушения и пожарной службы.
Пострадавшим в результате пожара оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Предприятие продолжает работу в штатном режиме.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Омской области, для ликвидации пожара привлечены 52 человека и 15 единиц техники. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1000 кв. м.