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После пропажи на Камчатке вертолета с 19 пассажирами открыли горячую линию

Ведомости

В Камчатском крае в связи с пропажей вертолета Ми-8Т открыт телефон горячей линии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На базе телефона доверия ГУ МЧС России по краю работает горячая линия: 8 (4152) 30-10-99. 

«Привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман», – говорится в сообщении.

31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения вертолет не приземлился. В Росавиации уточнили, что перелет совершал вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро». По предварительным данным, на борту находятся три члена экипажа и 19 пассажиров.

МЧС России сообщило, что на поиски пропавшего вертолета выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра ведомства, ожидается вылет вертолета Ми-8 со спасателями на борту.

По факту утраты связи с воздушным судном Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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