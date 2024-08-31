После пропажи на Камчатке вертолета с 19 пассажирами открыли горячую линию
В Камчатском крае в связи с пропажей вертолета Ми-8Т открыт телефон горячей линии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
На базе телефона доверия ГУ МЧС России по краю работает горячая линия: 8 (4152) 30-10-99.
«Привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона, наблюдается плотный туман», – говорится в сообщении.
31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения вертолет не приземлился. В Росавиации уточнили, что перелет совершал вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро». По предварительным данным, на борту находятся три члена экипажа и 19 пассажиров.
МЧС России сообщило, что на поиски пропавшего вертолета выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра ведомства, ожидается вылет вертолета Ми-8 со спасателями на борту.
По факту утраты связи с воздушным судном Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).