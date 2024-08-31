После пропажи на Камчатке вертолета с 19 пассажирами открыли горячую линию

31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения вертолет не приземлился. В Росавиации уточнили, что перелет совершал вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро». По предварительным данным, на борту находятся три члена экипажа и 19 пассажиров.