РФС подтвердил нахождение финансового директора союза на пропавшем вертолете
По его данным, Замятин с женой находились в отпуске на Камчатке и должны были отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов.
«Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», – уточнили в пресс-службе.
31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения вертолет не приземлился. В Росавиации уточнили, что перелет совершал вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро». По предварительным данным, на борту находятся три члена экипажа и 19 пассажиров.
На поиски пропавшего вертолета выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России, ожидается вылет вертолета Ми-8 со спасателями на борту.
По факту утраты связи с воздушным судном Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
8 августа на Камчатке рядом с вулканом был обнаружен упавший вертолет Robinson. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на борту упавшего воздушного судна находился один пилот. Он не пострадал, самостоятельно выбрался из кабины и вышел к геологам, находившимся в этом районе.