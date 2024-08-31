РФС подтвердил нахождение финансового директора союза на пропавшем вертолете

8 августа на Камчатке рядом с вулканом был обнаружен упавший вертолет Robinson. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на борту упавшего воздушного судна находился один пилот. Он не пострадал, самостоятельно выбрался из кабины и вышел к геологам, находившимся в этом районе.