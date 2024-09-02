Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму

Новый стандарт распространяется на одежду (за исключением спортивной и обуви) обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования. ГОСТ не устанавливает единый вид и дизайн школьной формы, а содержит требования к ее гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям и устойчивости окраски. Кроме того, он определяет требования к изготовлению, маркировке и упаковке такой одежды. При этом «форма должна носить светский характер, быть эстетичной» и не содержать символику «неформальных и пропагандирующих противоправное поведение объединений».