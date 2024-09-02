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Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму

Ведомости

Росстандарт утвердил новый ГОСТ в отношении школьной формы, он вступит в силу с 1 июля 2025 г., но до этой даты разрешено его досрочное применение. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Новый стандарт распространяется на одежду (за исключением спортивной и обуви) обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования. ГОСТ не устанавливает единый вид и дизайн школьной формы, а содержит требования к ее гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям и устойчивости окраски. Кроме того, он определяет требования к изготовлению, маркировке и упаковке такой одежды. При этом «форма должна носить светский характер, быть эстетичной» и не содержать символику «неформальных и пропагандирующих противоправное поведение объединений».

«В конечном итоге ГОСТ призван помочь родителям выбрать качественную форму для своего ребенка», – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Новый стандарт был разработан Роскачеством и подведомственным Минпромторгу РФ Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Он вводится в действие с 1 июля 2025 г. с правом досрочного применения.

В марте Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт по школьной форме, сообщали «Известия» со ссылкой на документы техкомитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства», который собирал позиции отрасли и регуляторов. В надзорной службе тогда сочли, что по ряду показателей – гигроскопичности, воздухопроницаемости, разрывной нагрузке и стойкости к истиранию тканей – ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные значения. В документах техкомитета говорится, что стандарт создаст «риски возникновения конфликтных ситуаций» между производителями одежды, магазинами, потребителями и надзорными органами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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