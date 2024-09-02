Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму
Росстандарт утвердил новый ГОСТ в отношении школьной формы, он вступит в силу с 1 июля 2025 г., но до этой даты разрешено его досрочное применение. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Новый стандарт распространяется на одежду (за исключением спортивной и обуви) обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования. ГОСТ не устанавливает единый вид и дизайн школьной формы, а содержит требования к ее гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям и устойчивости окраски. Кроме того, он определяет требования к изготовлению, маркировке и упаковке такой одежды. При этом «форма должна носить светский характер, быть эстетичной» и не содержать символику «неформальных и пропагандирующих противоправное поведение объединений».
«В конечном итоге ГОСТ призван помочь родителям выбрать качественную форму для своего ребенка», – отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Новый стандарт был разработан Роскачеством и подведомственным Минпромторгу РФ Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Он вводится в действие с 1 июля 2025 г. с правом досрочного применения.
В марте Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт по школьной форме, сообщали «Известия» со ссылкой на документы техкомитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства», который собирал позиции отрасли и регуляторов. В надзорной службе тогда сочли, что по ряду показателей – гигроскопичности, воздухопроницаемости, разрывной нагрузке и стойкости к истиранию тканей – ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные значения. В документах техкомитета говорится, что стандарт создаст «риски возникновения конфликтных ситуаций» между производителями одежды, магазинами, потребителями и надзорными органами.